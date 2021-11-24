Macaristan’da Covid-19 rekoru kırıldı

Macaristan’da bugün açıklanan verilere göre günlük vaka sayısında ülkede rekor kırıldı. Yetkililer ülkede son 24 saat içinde 12.637 insanda corona virüsü tespit edildiğini duyurdu. Bu artışla birlikte ülkedeki toplam vaka sayısı 1.045 milyona ulaştı.



Öte yandan ülkede salgının başladığı günden beri 33.519 insanın da yaşamını yitirdiği belirtildi. 10 milyon nüfuslu ülkede aşılama oranları AB ortalamalarının altında kalırken, geçen hafta yeni önlemler alınmıştı.

Macaristan’ın komşusu Avusturya’da da aşılama oranlarının düşük olduğunu ve Viyana hükümetinin bununla mücadele için sokağa çıkma yasakları getirdiğini açıklayan yetkililer Macaristan’ın da benzer bir adım atabileceğinin sinyalini verdi.

Başbakan Viktor Orban, ekonomiye zarar vermesinden endişelendiği için yeni bir kısıtlama ve sokağa çıkma yasağın sıcak bakmazken, onun yerine aşılama kampanyasını hızlandırmaya çabalıyor. Resmi verilere göre ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 60’ı corona virüsü aşısı oldu.

Macaristan’da sağlık çalışanlarına üçüncü doz aşı zorunluluğu getirilirken cumartesi gününden beri de kapalı alanlarda maske takılması zorunluluğu uygulanıyor. Orban hükümeti özel şirketlerin çalışanlarına zorunlu Covid-19 aşısı yaptırmasına izin verdi.

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24/11/2021 11:46