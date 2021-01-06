Macaristan'da kuş gribi nedeniyle 90 bin hindi itlaf edildi

Macaristan Gıda Güvenliği Ofisi, ülkede kuş gribi dolayısıyla 90 bin hindinin itlaf edildiğini bildirdi.

Ofisten yapılan açıklamada, ülkenin Komarom-Esztergom bölgesindeki hindi çiftliklerinde kuş gribi virüsüne (H5N8) rastlandığı kaydedildi.

Açıklamada, kuş gribi virüsünün yayılmasının engellenmesi amacıyla 90 bin hindinin itlaf edildiği belirtildi.

Virüs tespit edilen çiftliklerin 10 kilometre çevresinin karantina altına alındığı aktarılan açıklamada, kümes hayvanlarının korunması amacıyla kapalı alanda tutulması gerektiğine işaret edildi.

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06/01/2021 19:00