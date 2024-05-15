Macaristan'ın EURO 2024 kadrosu açıklandı

EURO 2024'te ev sahibi Almanya, İskoçya ve İsviçre ile A grubunda yer alan Macaristan'ın kadrosu açıklandı.

Kadroda dikkat çeken isimler var Onlardan biri 34 yaşındaki kaleci Peter Gulacsi... Eski Fenerbahçeli futbolcu Atilla Szalai de kadroda kendine yer buldu.

Macaristan Milli Takımı'nın teknik direktörü Marko Rossi'nin en önemli kozu ise Dominik Szoboszlai olacak. Liverpool'da sakatlıktan döndükten sonra eski formuna kavuşamayan 23 yaşındaki oyuncu takımın en önemli isimlerinden biri.

İşte kadro:

Kaleciler: Denes Dibusz (Ferencvaros), Peter Gulacsi (RB Leipzig), Peter Szappanos (Paks)

Defans: Botond Balogh (Parma), Endre Botka (Ferencvaros), Marton Dardai (Hertha BSC), Attila Fiola (Fehervar), Adam Lang (Omonia Nicosia), Willi Orban (RB Leipzig), Attila Szalai (Freiburg)

Orta saha oyuncuları: Bendeguz Bolla (Servette), Mihaly Kata (MTK), Milos Kerkez (Bournemouth), Laszlo Kleinheisler (Hajduk Split), Adam Nagy (Spezia Calcio), Zsolt Nagy (Puskas Akademia), Loic Nego (Le Havre), Andras Schafer (Union Berlin), Callum Styles (Sunderland)

Forvetler: Martin Adam (Ulsan Hyundai), Kevin Csoboth (Ujpest), Daniel Gazdag (Philadelphia Union), Krisztofer Horvath (Kecskemet), Roland Sallai (Freiburg), Dominik Szoboszlai (Liverpool), Barnabas Varga (Ferencvaros).