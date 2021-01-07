MacBook'lar, iPhone'ları kablosuz şarj edecek

ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından Apple’ın yeni patent başvurusunu onayladı. Yeni sistemle şarj kablosu olmasa da, dizüstü bilgisayardan iPhone’lar hızlı bir şarja izin veriyor.

Patent açıklamasında, “Kullanıcı bir iPhone, iPad veya Apple Watch’u bir MacBook’un kapağına, avuç içi dayanağına veya izleme dörtgenine yerleştirerek şarj edebilir” diyor.

Kablosuz şarj halihazırda Android cihazların en popülerleri olan Huawei Mate 20 Pro, Mate 30 Pro, Samsung S10 serisi ve Samsung Galaxy S20 modellerinde mevcut. Bununla birlikte, şu anda MacBook’lar ve iPad’ler alüminyumdan yapıldığı için mevcut kablosuz şarj teknolojisi ile uyumsuz hale getiriyor.

Dolayısıyla, yeni patentin işe yaraması için Apple’ın, ya büyük aygıtlarını tamamen yeniden tasarlaması ya da tamamen yeni bir kablosuz şarj teknolojisi oluşturması gerekir. Apple açık bir şekilde iPhone 12 ile tanıtılan MagSafe’in yakında başka cihazlarda olabileceğini ima ediyor.

Ortaya çıkan bir görsel, MacBook’ta iPad’in üstünde bir iPhone ve iPhone’un üstünde bir Apple Watch ile bir iPad’i gösteriyor. Bu da birden fazla aygıtın aynı anda kablosuz şarj edilebileceğini gösteriyor. Apple, Mart 2016’da 2 yönlü şarj için ilk patentini almıştı.

Apple’ın ayrıca AirPower adlı kendi kablosuz şarj pedi için söylentilere yer verilen ancak hiç piyasaya sürülmemiş patentleri de bulunuyor.

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07/01/2021 13:27