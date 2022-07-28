Maccabi Netanya-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ikinci maçında Başakşehir, bugün Maccabi Netanya ile karşı karşıya gelecek.



Netanya Stadı'nda, saat 19.45'te başlayacak mücadelede Hırvatistan Futbol Federasyonundan Dario Bel düdük çalacak. Karşılaşma, TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.



Turuncu-lacivertli ekip, İstanbul'da 1-1 berabere kaldığı rakibini deplasmanda yenerek adını üst tura yazdırmak istiyor.



Galip gelen takımın tur atlayacağı karşılaşmada beraberlik halinde 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda, penaltı atışlarıyla tur atlayan takım belirlenecek.

Başakşehir'de kimler forma giyemeyecek?

Turuncu-lacivertli ekipte takımdan ayrılması beklenen Peter Zulj, Carlos Ponck, Okechukwu Azubuike ve Emre Çolak, UEFA listesinde yer almıyor. Medipol Başakşehir'in yeni transferi Mesut Özil de bu mücadelede forma giyemeyecek.



Medipol Başakşehir bu turu geçmesi halinde, 3. eleme turunda Breidablik (İzlanda)-Buducnost Podgorica (Karadağ) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Avrupa kupalarında 38. maç

Medipol Başakşehir, bugünkü Maccabi Netanya'ya maçıyla birlikte Avrupa kupalarında 38. kez sahaya çıkacak. Turuncu-lacivertli ekip, bugüne dek yaptığı 37 maçta 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 19 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 40 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 64 gole engel olamadı.

Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında ikinci kez boy gösterecek. İstanbul ekibi, Emre Belözoğlu idaresinde Maccabi Netanya ile sahasında oynadığı maçtan 1-1 eşitlikle ayrılmıştı. Turuncu-lacivertli ekip, daha önce teknik direktörler Abdullah Avcı ve Okan Buruk yönetiminde Avrupa kupalarında yer aldı.

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28/07/2022 09:13