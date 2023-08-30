Maçın yıldızı Cristiano Ronaldo

Suudi Arabistan Pro Lig'in 4. haftasında Al-Nassr sahasında Al-Shabab'ı ağırladı. Rakibini 4-0'la geçen Al-Nassr, ligdeki son 2 maçından 6 puan çıkardı.

Lige kötü bir başlangıç yapan Al-Nassr, ilk 2 haftadaki maçlarını kaybetmişti. Geçtiğimiz hafta deplasmanda El-Fetih'i 5-0 mağlup eden Al-Nassr, Al-Shabab'ı da farklı geçerek puanını 6'ya yükseltti.

Al-Nassr'a galibiyeti getiren golleri 13 ve 38'de penaltıdan Cristiano Ronaldo, 40'ta Sadio Mane ve 80'de Sultan el-Ganam kaydetti.