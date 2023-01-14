Maçlara yağmur engeli

ads ads ads ads
14/01/2023

ads
Maçlara yağmur engeli

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig’deki karşılaşmalar futbol oynamaya elverişsiz hava ve saha koşulları sebebiyle önümüzdeki haftaya (21-22 Ocak 2023) ertelendi.

İşte ertelenen maçlar:
AKSA A2 SÜPER LİG
Gönyeli SK – Yenicami AK
Çetinkaya TSK – Mesarya SK
Lefke TSK – Yonpaş Dumlupınar TSK
China Bazaar Gençlik Gücü TSK – Hamitköy ŞHSK

AKSA A2 1.LİG
Mormenekşe GBSK - Esentepe KKSK
Girne Halk Evi – Miracle Karşıyaka ASK
Baf Ülkü Yurdu – Dörtyol SK
İncirli SK – Binatlı YSK
Yeniboğaziçi DSK – Düzkaya KOSK
Lapta TBSK – Pera L. Gençler Birliği

14/01/2023 09:35
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: spor, futbol
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.