Maçlara yağmur engeli
14/01/2023
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig’deki karşılaşmalar futbol oynamaya elverişsiz hava ve saha koşulları sebebiyle önümüzdeki haftaya (21-22 Ocak 2023) ertelendi.
İşte ertelenen maçlar:
AKSA A2 SÜPER LİG
Gönyeli SK – Yenicami AK
Çetinkaya TSK – Mesarya SK
Lefke TSK – Yonpaş Dumlupınar TSK
China Bazaar Gençlik Gücü TSK – Hamitköy ŞHSK
AKSA A2 1.LİG
Mormenekşe GBSK - Esentepe KKSK
Girne Halk Evi – Miracle Karşıyaka ASK
Baf Ülkü Yurdu – Dörtyol SK
İncirli SK – Binatlı YSK
Yeniboğaziçi DSK – Düzkaya KOSK
Lapta TBSK – Pera L. Gençler Birliği