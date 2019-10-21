Maçların başlama saatlerine düzenleme

Buna göre 7.haftadan itibaren K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig maçları 14.30'da, U21 Süper Lig ve U21 1.Lig maçları 12.00'de, BTM 1.Lig maçları 11.00'de ve U17 Ligi maçları 10.00'da başlayacak. Akşam saatlerinde oynanacak maçlarla ilgili olarak değişikliğe gidilmezken bu maçlar 19.00'da başlamaya devam edecek.

21/10/2019 14:54