Macron, 2030'a kadar yapay zekâ alanında 100 bin araştırmacının eğitilmesini istiyor

Paris, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinde 2030'a kadar yapay zekâ alanında 100 bin araştırmacının eğitilmesini ve 35 yeni veri merkezinin geliştirilmesini istediğini söyledi.

Macron, 10-11 Şubat'ta başkent Paris'te düzenlenecek "Yapay Zekâ Eylem Zirvesi" öncesinde bu hafta yerel basına röportaj verdi.

Yapay zekâ konusunda değişimler yaşanırken Avrupalıların bu alanda kendilerine yer bulmaları gerektiğini belirten Macron, "Yoksa kontrolü kaybederiz, bu pazarın ABD ile Çin arasında yapılanmasına izin vermiş oluruz ve çocuklarımız bunun bedelini öder. İnovasyondan korkmamalıyız." dedi.

-"İlk dalgayı yakalayanlar, önemli rekabet avantajı elde ediyor"

Macron, Avrupa'dan yapay zekâ alanında "acil stratejik uyanışa" geçmesini isteyerek, "Çok yenilikçi pazarlarda, platformlarda da gördüğümüz gibi, ilk dalgayı yakalayanlar, önemli rekabet avantajı elde ediyor." diye konuştu.

Fransa'da 2030'a kadar yapay zekâ alanında 100 bin araştırmacının eğitilmesinin hedeflendiğini dile getiren Macron, bugün bu sayının 40 bin olduğunu kaydetti.

Macron, "Sağlam bir ekosistemimiz var. Dünyada en çok matematikçi ve veri uzmanı eğiten ülkelerden biriyiz. Sorun, birçoğunun çalışmak için yurt dışına gitmesi. Onları (burada) tutmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa'da 35 veri merkezi kurma hedefine de değinen Macron, yapay zekânın endişelere yol açtığını göz ardı etmediğini anlattı.

Macron, "Yapay zekâ çalışma şeklimizde devrim yapacak." diyerek, bu teknolojiyle sağlık alanında teşhislerin hızlanacağını, böylelikle doktorların hastalarına daha fazla zaman ayırabileceğine dikkati çekti.