Macron, akaryakıt zamları konusunda hata yaptığını itiraf etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sarı Yelekler'in gösterilerinin başlamasına neden olan akaryakıt zamları konusunda hata yaptığını itiraf etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, BFMTV kanalında yaptığı açıklamada, işe gitmek için araçlarını kullanan alt ve orta gelirli insanların ekonomik olarak güçlenmesi için geçen yıl adımlar atmaları gerektiğini belirtti.

Geçen yıl akaryakıta zam yaparak hatalı davrandıklarını vurgulayan Macron, akaryakıta zam yaparken bir geçiş süreci inşa etmeleri gerektiğini ifade etti.

Macron, Sarı Yelekler'in eylemlerine bir yıl önce katılanlarla bugün sokağa çıkanların aynı kişiler olmadığına inandığını söyledi.

23/11/2019 00:28