Macron, emeklilik maaşından feragat edeceğini açıkladı

Grevlerin hayatı durdurduğu Fransa'da Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Emmanuel Macron’un emeklilik haklarından feragat edeceği duyuruldu.

Le Parisien gazetesi tarafından aktarılan açıklamada, “(Macron) tüm Fransız halkı için planlanan puan sistemiyle birleşecek” denilirken, bu karar ‘ibretlik ve tutarlı’ olarak nitelendirildi.

Bu durumda 42 yaşına giren Macron, yaşa veya varlığa bağlı olmaksızın cumhurbaşkanlığı görevini tamamlayan herkese otomatik olarak verilen aylık 6000 euro emeklilik maaşını almayacak.

Macron, görev süresini tamamladıktan sonra bile Fransa’da yasal emeklilik yaşı olarak kabul edilen 62 yaş sınırından bir hayli uzak olacak.Fransız basını 50 yılı aşkın süredir bunu yapan ilk cumhurbaşkanının Macron olacağını vurguladı.

Fransız basını 50 yılı aşkın süredir bunu yapan ilk cumhurbaşkanının Macron olacağını vurguladı.

Noel için sendikalara çağrı

Emmanuel Macron, özel sektör ve kamu sektöründe her birinin emeklilik yaşı ve koşulları onlarca sistemi tek bir sistemde birleştirmek istiyor.

Macron’un getirmek istediği puan bazlı ulusal emeklilik sistemine göre işçiler çalıştıkları her gün için ödüllendirilecek ve kazandıkları puanlar emekli olduklarında kendilerine çeşitli faydalar sağlayacak; emeklilik yaşı kademeli olarak 62'den 64'e çıkarılacak.

Ancak sendikalar ve daha geç yaşta emekli olma veya emeklilik maaşlarında düşüş tercihiyle karşı karşıya bırakılan işçiler plana karşı çıkıyor. Bu nedenle 5 Aralık'ta süresiz genel grev başlatıldı, protestolara 800 binden fazla kişi katılırken, tren ve metro seferleri durmuştu.

Emmanuel Macron, dün demiryolu işçilerine seslenmiş ve Noel öncesi eylemelerini askıya almalarını istemişti. Devlete ait demiryolu şirketi SNCF oldukça kısıtlı himet verirken, pek çok yerde grev devam ediyor.

23/12/2019 16:00