Macron, gazetecilere öğretmeniyle yaşadığı aşkı anlattı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'teki bir enstitüde 53 otistik genç gazetecinin alışılmadık sorularıyla karşılaştı. Macron'a eşi ile genç yaşta yaşadığı aşk, mal varlığı, Ukrayna-Rusya savaşının yanı sıra farklı konularda sorular soruldu.

Euronews'te yer alan habere göre, 45 yaşındaki Fransız lider, eline tutuşturulan Adrien isimli gazetecinin kağıttaki sorusunu yüksek sesle okudu. Kağıtta "Cumhurbaşkanı örnek olmalı ve öğretmeniyle evlenmemeli" sorusu yazılıydı.

Macron, profesyonel gazetecilerin sormaya cesaret edemediği açık sözlü ve samimi sorularını yanıtladı. Otistik gençler için 1990 yılında Paris'teki bir gündüz bakım merkezinde kurulan "Le Papotin" dergisinden gazeteciler Macron'u, eşi Brigitte ile evliliği ve arkadaşları hakkında zaman zaman şakacı ve alaycı şekilde sorguya çekti.

Macron, kendisinden 24 yaş büyük eşi Brigitte ile yaşadığı aşkla ilgili "Mesele örnek olmak ya da olmamak değil, anlıyor musunuz? Aşık olduğunuzda, seçim sizin değildir." sözleriyle yanıtladı. Macron ayrıca "O aslında benim öğretmenim değildi. O benim drama (tiyatro) öğretmenimdi. Tam olarak aynı şey değil." dedi ve bu cevaba kendisi de güldü.

Bu sırada yanında oturan bir gazeteci, Macron'a dönerek alaycı bir tonla "kurnaz" ifadesini kullandı. Ardından Macron dahil salonda bulunan herkes kahkaha attı.

Eski bir bankacı olan Macron, "Çok fazla paranız var mı çok fazla arkadaşınız var mı?" sorularını, "Cumhurbaşkanı olmadan önce daha fazla (param) vardı" ve "Çok fazla arkadaş edinmek için en doğru meslek değil. Çok sayıda arkadaşa sahip olmak iyi bir şey değil." şeklinde cevapladı.

Stanislas isimli gazetecinin "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin hakkında ne düşünüyorsunuz. Kendisini provoke eden bir ülke nedeniyle mi savaş açtı?" sorusuna Macron, Putin'in Ukrayna-Rusya savaşını Rusya topraklarını yeniden genişletmek ve geçmişteki Rusya İmparatorluğu'nun çevresini yeniden kazanmak için başlattığı yorumunda bulundu.

Macron, klasik siyasi partilerin ilgisini fazla çekmediğine işaret ederek, inandığı ve savunduğu sağ ve sol görüşler olduğunu belirtti. Bir cumhurbaşkanı olarak kendisini en çok ürküten şeyin terör saldırıları olduğunu ifade eden Macron, otistik kişilerin hayatının iyileştirilmesi için teşhis konulmasının önemine değindi. Yarım saat süren soru-cevap bölümünün sonunda Macron röportajı yapanlara iyi bir iş çıkardıkları için teşekkür etti. "Sorularınız beni... diğer gazetecilerle yaptığım röportajlarda bulunmadığım yerlere götürdü" ifadesini kullandı.

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09/01/2023 08:46