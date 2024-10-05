Macron, İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması için çağrı yaptı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Gazze'ye saldırıları nedeniyle eleştirilen İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması çağrısında bulundu. Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Fransa'nın tutumunu dikkate almamasını da eleştirdi.

ads ads ads ads
05/10/2024

ads
Macron, İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması için çağrı yaptı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün dikkat çekici bir açıklama yaptı.

Macron, Gazze'ye yönelik misilleme operasyonu nedeniyle eleştirilen İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması çağrısında bulundu.

France Inter kanalına konuşan Macron, “Bence bugün öncelikli olan siyasi çözüme geri dönmemiz ve Gazze'de savaşmak üzere silah sevkiyatını durdurmamızdır” dedi.

Fransa'nın İsrail'e silah göndermediğini de sözlerine ekledi. Macron, İsrail'in, uluslararası hukuk ve insani hukuka uyarak kendisini savunması gerektiğini ifade etti.

Macron, "Sivil halkı feda ederek terörle mücadele etmiyoruz" diyerek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Fransa'nın tutumunu dikkate almamasını eleştirdi.

"Sesimiz duyulmuyor ve bu bir hata; bu, İsrail'in gelecekteki güvenliği için de bir hata" dedi.

Macron, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını da değerlendirerek, "Lübnan, yeni bir Gazze olamaz" diye konuştu.

05/10/2024 20:46
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Macron, İsrail
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.