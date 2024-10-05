Macron, İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması için çağrı yaptı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün dikkat çekici bir açıklama yaptı.



Macron, Gazze'ye yönelik misilleme operasyonu nedeniyle eleştirilen İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması çağrısında bulundu.

France Inter kanalına konuşan Macron, “Bence bugün öncelikli olan siyasi çözüme geri dönmemiz ve Gazze'de savaşmak üzere silah sevkiyatını durdurmamızdır” dedi.

Fransa'nın İsrail'e silah göndermediğini de sözlerine ekledi. Macron, İsrail'in, uluslararası hukuk ve insani hukuka uyarak kendisini savunması gerektiğini ifade etti.

Macron, "Sivil halkı feda ederek terörle mücadele etmiyoruz" diyerek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Fransa'nın tutumunu dikkate almamasını eleştirdi.

"Sesimiz duyulmuyor ve bu bir hata; bu, İsrail'in gelecekteki güvenliği için de bir hata" dedi.



Macron, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını da değerlendirerek, "Lübnan, yeni bir Gazze olamaz" diye konuştu.