Macron, Saudi Aramco saldırılarını araştıracak!
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Suudi Arabistan'daki Saudi Aramco'ya ait fabrikalara düzenlenen saldırıların araştırılması için ülkeye bir heyet gönderecek
18/09/2019
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Reuters haber ajansının geçtiği son dakika haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait fabrikalara silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlenen saldırıların araştırılması için uzmanlardan oluşan bir heyet göndereceğini açıkladı.