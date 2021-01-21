Macron'dan Biden'a ‘’Beraberiz’’ Mesajı

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21/01/2021

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Macron'dan Biden'a ‘’Beraberiz’’ Mesajı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Joe Biden'ın 46'ncı ABD Başkanı olarak göreve başlaması dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. 

Macron, Twitter hesabından İngilizce yaptığı açıklamada, "Joe Biden ve (ABD Başkan Yardımcısı) Kamala Harris'e, Amerikan halkı için bu en önemli günde en iyi dileklerimi iletiyorum. Beraberiz." ifadesini kullandı. 

Zamanın zorluklarıyla yüzleşmek için daha güçlü olacaklarını kaydeden Macron, paylaşımında "Geleceğimizi inşa etmek ve gezegenimizi korumak için daha güçlü olacağız. Paris Anlaşması'na tekrar hoş geldiniz." ifadesine yer verdi.

21/01/2021 11:48
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TAGS: Macron, biden
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