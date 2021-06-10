Macron’u tokatlayan adamın kimliği belli oldu: Evinden Hitler’in kitabı çıktı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a atılan tokatın şokunu yaşamaya devam ediyor…

Fransız basını, Macron’u tokatlayan adamın 28 yaşındaki Damien Tarel olduğunu duyurdu. Uzun saçlı ve gözlüklü saldırganın annesiyle birlikte yaşadığı evine yapılan baskında Alman ırkçı diktatör Hitler’in yazdığı “Kavgam” isimli kitabın bulunduğu belirtildi.

Evde çok sayıda çizgi roman, savaş oyunu ve Sovyetler Birliği bayrağının da bulunduğu belirtilirken saldırının nedeni ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Fransa basını, 28 yaşındaki Tarel’in “Orta Çağ rol yapma oyunu” (FRP) meraklısı olduğunu da aktardı. Tarel’in sosyal medya hesabından zırh ve dönem kostümleri giyerek poz verdiği de belirtildi.

Dövüş sporlarına ve kılıçlara meraklı olduğu belirtilen Tarel hakkında Le Parisien’e konuşan bir kişi, “O sürekli oyun oynadığı ve Orta Çağ savaşlarını canlandırdığı paralel bir dünyada yaşıyor” dedi.

Tarel’in tokat attığı sırada Macron’a hakaret eden Arthur C. isimli arkadaşıyla birlikte gözaltına alındığı duyuruldu. İkilinin Macron’a saldırmak için Saint-Vallier kasabasından Tain-l’Hermitage köyüne gittiği de belirlendi.

L’Obs dergisi de ikilinin daha önce geçen yıllarda Fransa’yı karıştıran “Sarı Yelekliler” protestosuna katıldığını da yazdı.

Arkadaşıyla gözaltına alınan Tarel’in annesiyle birlikte yaşadığı açıklandı.

NE OLMUŞTU?

Fransa'nın güneyindeki Drome bölgesinde ziyaertte bulunan Macron, bariyerlerin arkasında vatandaşlarla tokalaştığı sırada yeşil tişörtlü bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Öğrencilerle ve işletme sahipleriyle görüşmek için bölgede olan Macron’un korumaları geride kaldığı için Tarel, Macron’u tokatladı.

Sosyal medyada ve uluslararası basında yayılan görüntülerde Tarel, tokat atmadan önce Macron'un kolunu sıkıca tuttu ve bu sırada slogan attı.

Fransız BFM TV ve RMC radyo kanalı Macron'un hemen uzaklaştırıldığını açıklayarak yeşil tişörtlü, maskeli ve gözlüklü adamın yerde etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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10/06/2021 09:23