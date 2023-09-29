Macron'un eski yakın korumasının 3 yıllık hapis cezası onandı

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29/09/2023

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Macron'un eski yakın korumasının 3 yıllık hapis cezası onandı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eski yakın koruması Alexandre Benalla'ya 2021'de birçok suçtan verilen 3 yıllık hapis cezası Temyiz Mahkemesince onandı.

France Bleu'nün haberine göre, Temyiz Mahkemesi, 2018'deki 1 Mayıs gösterilerinde çevik kuvvet kıyafeti giyerek göstericileri darbettiği videolarla gündeme gelen Benalla için 18 ay ertelenmiş hapis cezası başvurusunu reddetti.

Mahkeme, Benalla'ya 2021'de birçok suçtan verilen 3 yıllık hapis cezasını onadı.

Macron'un sansasyonel eski yakın koruması Benalla, 2017'deki cumhurbaşkanı seçimi kampanyası döneminde "yasa dışı silah taşımak", 2018'deki 1 Mayıs gösterileri sırasında "iki kişiyi darbetmek", 2018'de "görevden alındıktan sonra diplomatik pasaport kullanmayı sürdürmek" ve "sahte evrak düzenlemek" suçlarından Kasım 2021'de 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

29/09/2023 21:38
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TAGS: Fransa, Emmanuel Macron
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