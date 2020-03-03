Maçta kavga çıktı, 2 kişi tutuklandı

AEK Larnaka-Anorthosis futbol kulüpleri arasında Pazar günü oynanan maçta kavga çıktığı ve Rum polisinin iki kişiyi tutukladığı bildirildi.

Alithia gazetesi, maçın 17’inci dakikasında çıkan olaylarda taraftarların birbirine girdiğini, güvenlik görevlilerinin darp edildiğini, bazı taraftarların sahaya indiğini ve olayların güçlükle idare edilebildiğini yazdı.

Haberde, biri 25, diğeri 36 yaşında olan iki kişinin tutuklandığı, soruşturmanın da devam ettiği kaydedildi.



03/03/2020 12:46