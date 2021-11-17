Madagaskar'da silahlı ordu oteli bastı: Eski Fenerbahçeli Samatta rehin alındı

Madagaskar ordusunun silahlı askerleri, Madagaskar ile Tanzanya arasında oynanan Dünya Kupası Elemeleri maçı sonrası Tanzanya Milli Takımı'nın oyuncularının bulunduğu otele baskın düzenledi. Madagaskar ordusu askerlerinin, otele baskın düzenlemesinin amacı Tanzanya Milli Takımı'nda Covid-19'a yakalanan oyuncuların olması olarak açıklandı.

Koronavirüse yakalanan oyuncuların ise Aishi Salum Manula, Ally Samatta ve Bakari Mwamnyet olduğu iddia edildi.

SAMATTA MAHSUR KALDI, BELÇİKA'YA DÖNEMİYOR

Tanzanya Futbol Federasyonu da konuyla ilgili bir açıklama yaparak, askerlerin oyuncuların kaldığı otele silahla girdiği ve oyuncuların kapısının önünde beklediklerini aktardı.

Belçika basınında yer alan haberlere göre ise; Samatta'nın da hala otelde mahsur kaldığı ve Belçika'ya geri dönemediği belirtildi.

28 yaşındaki oyuncunun Belçika'ya geri dönmeden önce koronavirüs testine girmesi gerekiyor.

PEKİ, ALLY SAMATTA KİMDİR?

Mbwana Ally Samatta (d. 23 Aralık 1992, Darüsselam), santrfor mevkisinde oynayan Tanzanyalı milli futbolcudur. Pro League ekiplerinden, Royal Antwerp'de kiralık olarak forma giymektedir.

2020 yazında 6+0,75 milyon avro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu ve 1+3 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'deki ilk golünü, 3 Ekim 2020 tarihinde Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda, Fatih Karagümrük karşısında çektiği ilk isabetli şutta atmıştır.

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17/11/2021 10:35