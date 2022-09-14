Madagaskar'da yük gemisinin tekneye çarpması sonucu 9 kişi öldü

 Madagaskar'ın kuzeydoğusunda bir yük gemisinin tekneye çarpması sonucu en az 9 kişi yaşamını yitirdi.

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14/09/2022
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Madagaskar'da yük gemisinin tekneye çarpması sonucu 9 kişi öldü

 Madagaskar'ın kuzeydoğusunda bir yük gemisinin tekneye çarpması sonucu en az 9 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Loza Nehri'nde ilerleyen yük gemisi, 35 kişiyi taşıyan bir tekneye çarptı.

Olayda tekne batarken, en az 9 kişi hayatını kaybetti. Diğer yolculara ne olduğu ise henüz bilinmiyor.

Kazanın, teknedeki ışıklandırma eksikliğinden kaynaklandığı ve yük gemisinin tekneyi fark edemediği belirtiliyor.

14/09/2022 11:11
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TAGS: madagaskari yük gemisi,
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