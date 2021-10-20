'Madam Yenge' Adlı Sergi Cumartesi Akşamı Rüstem Kitapevi’nde Açılacak

Kıbrıs’ın ilk kadın ressamlarından ve fotoğrafçılarından, ressam, fotoğrafçı ve koleksiyoner Olga Rauf’un, tabloları, fotoğrafları ve objelerinin sergileneceği “Madam Yenge” adlı sergi 23 Ekim Cumartesi akşamı saat 19.00’da Rüstem Kitapevi’nde açılacak. Sergi, 19 Kasım’da düzenlenecek özel bir müzayede ile sona erecek.

Halil Duranay ve Özlem Ünsal serginin küratörlüğünü üstlenirken, sergi araştırma ekibinde de Özlem Ünsal, Halil Duranay ve Ceren Erel yer aldı. Belgesel video ise Yetin Arslan tarafından hazırlandı.

Sergi, Olga Rauf’un Birinci Dünya Savaşı sonrası akademideki ilk çizimlerinden, son dönem tablolarına uzanan bir seçkinin yanı sıra Rauf’un kendi çektiği fotoğrafları ve koleksiyonerliği ile ilgili objeleri de kapsıyor.

Kıbrıs ve Almanya’daki arşiv ve döküman taramalarını içeren uzun bir araştırmanın ardından hazırlanan sergi, Olga Rauf üzerine hazırlanmış bir kitap ve belgesel video ile de destekleniyor.

Sergi, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin katkılarıyla Telsim’in İletişim Teknoloji sponsorluğunda gerçekleştiriliyor.

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20/10/2021 15:22