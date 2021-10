Madam Yenge: Olga Rauf Sergisi sanatseverlerle buluştu

Rüstem’s, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin katkıları ve Telsim’in İletişim & Teknoloji sponsorluğundaKıbrıs’ın ilk kadın ressamlarından ve fotoğrafçılarından Olga Rauf’un “Madam Yenge-Ressam, Fotoğrafçı & Koleksiyoner: Olga Rauf” sergisi Rüstem’a Ana Galeri’de açıldı.

“ŞEHİR BELLEĞİ İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM”

LTB’den verilen bilgiye göre, Kıbrıs’ın ilk kadın ressamlarından ve fotoğrafçılarından Olga Rauf’un Birinci Dünya Savaşı sonrası akademideki ilk çizimlerinden son dönem tablolarına uzanan seçkinin yanı sıra Rauf’un kendi çektiği fotoğrafları ve koleksiyonerliği ile ilgili objeleri de kapsayan sergi, bugünedek Olga Rauf üzerine hazırlanmış en kapsamlı çalışma olarak karşımıza çıkıyor. Kıbrıs ve Almanya’daki arşiv ve döküman taramalarını içeren uzun bir araştırmanın ardından hazırlanan sergi, Olga Rauf üzerine hazırlanmış bir kitap ve belgesel video ile destekleniyor.

SERGİNİN KÜRATÖRLÜĞÜNÜ HALİL DURANAY & ÖZLEM ÜNSAL ÜSTLENİYOR

Özlem Ünsal, Halil Duranay ve Ceren Erel’in araştrıma ekibi oluşturduğu, Yetin Arslan’ın belegesel videoyu hazırlarladığı serginin küratörlüğünü Halil Duranayile Özlem Ünsal üstleniyor.

DURANAY: “ORİJİNAL BELGELERE DAYANAN KAPSAMLI BİYOGRAFİ BU ÜLKENİN EN BÜYÜK KAZANIMLARINDANDIR”

Açılış gecesinde küratör ve Rüstem Kültür Sanat Danışmanı Halil Duranay, Lefkoşa Türk Belediyesi ile Başkan Mehmet Harmancı’ya projenin ilk anından itibaren desteği ve iş birliği için teşekkür etti.

Duranay, serginin gerçekleşmesinde ayrıca katkıları olan Telsim, DAÜ İletişim Fakültesi, Kültür Dairesi ile Ali Rüstem’e teşekkür ettiği konuşmasını uzun süredir heyecanı içinde oldukları projenin Özlem Ünsal’ın adaya dönmesiyle ve devreye girmesiyle bu anma sergisini gerçekleştirme imkanını yakaladıklarını kaydetti.

Rusya, Amerika, Almanya ve Kıbrıs’ı kapsayan detaylı ve kapsamlı bir araştırma ile orijinal belgelere dayanan kapsamlı bir biyografisi bu ülkenin en büyük kazanımının olduğunu dile getiren Duranay, ailenin desteği ile özel koleksiyonun da sanatseverlerle buluşma imkanı bulacağını vurguladı.

Duranay bir hafta sonra yayınlanacak 360 derece versiyonu ile bu sergiyi ülke dışından sanateverlere de ulaştıracaklarını da sözlerine ekledi.

ÜNSAL: “OLGA RAUF’UNİTİBARINI İADE ETMEK VE ONUN TOPLUMSAL HAFIZADAKİ YERİNİ TAZELEMEK NİYETİYLE YOLA ÇIKTIK”

Küratör Özlem Ünsal, Kıbrıs Türk sanat tarihinin öncül isimlerinden olan fakat sanatı veya yaşamı ile hakkında bugüne de ciddi bir çalışma yapılmayan Olga Rauf’un itibarını iade etmek ve onun toplumsal hafızadaki yerini tazelemek niyetiyle yola çıktıklarını ve bunun için 100 yıl geriye giderek her fotoğrafa defalarca bakmak, her ismin peşine düşmek ve her belgenin izini sürmek gerektiğini ifade etti.

Sergide Rauf’un 30 eserinin sergileneceğini, yakınlarına özellikle de en çok teyzesi Ulviye Ratip’e büyük teşekkür etmek istediğini çünkü teyzesinin on yıllar boyunca Olga Rauf’un kişisel anı ve belgelerini muhafaza ettiğini ve bundan dolayı aranacak kapılar peşine düşülerek isimler bulduklarını kaydeden Ünsal sözlerini; “ Yedi yaşımın hafızasıyla hatırladığım yengeyi güler yüzlü ,sıcak ve ilginç bir yakınım olmaktan çıkarıp cesur, yenilikçi ve zamanın getirdiği zorlu koşullarla mücadele edebilmiş çetin ceviz ,hayata karşı meraklı, detaylara önem veren ve maceradan korkmayan yaratıcı ve güçlü bir kadına dönüştüren bu süreç için minnettarım” diyerek tamamladı.

BAŞKAN HARMANCI: “LEFKOŞA KÜLTÜR VE SANATIN DA BAŞKENTİDİR”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa’nın kültür ve sanatın da başkenti olduğunu belirterek başladığı konuşmasında “Lefkoşa’ya ve sanata olan tutkusu ile Halil Duranay’ın projeden ilk bahsettiği andan itibaren heyecan duydum. ‘Madam Yenge’ önce Lefkoşa’da bugün gördüğümüz Lefkoşa ile geçmişini ne şekilde bağdaştıracağımızı fotoğrafları ve çizimler ile net olarak ortaya koyuyor” dedi.

“LEFKOŞA’MIZA YİNE HEP BERABER SAHİP ÇIKTIĞIMIZI BİR KEZ DAHA HİSSETTİM”

Başkan Harmancı aile fertlerinin de dahil olması ile gerçek bir Olga Rauf biyografisinin ortaya çıkmasında büyük emekleri olan Halil ve Özlem’e ile Yetin Arslan’a teşekkür etti.

Harmancı şöyle devam etti:

“Lefkoşa deyince birçok insanın aklına Rüstem Kitabevi de geliyor. Rüstem, pek çok insanın sosyal medya hesaplarında mutlaka fotoğraf çektiği, bir kare yakaladığı alan. Ve bu elbette tesadüf değil. Buraya emek verenler ile burayı ziyaret eden herkesin başkente, Lefkoşa’mıza duyduğu aşkın göstergesi. Bu şehre yine hep beraber sahip çıktığımızı bir kez daha hissettiğim gecede sizlerle olmak da bana çok mutluluk veriyor.“

Rüstem Ana Galeri’de sanatseverlerin beğenisine sunulan sergi 19 Kasım 2021 günü düzenlenecek özel bir müzayede ile sona erecek.

Bu habere tepkiniz:



24/10/2021 13:57