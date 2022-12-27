Maddi durumuna güvendi, ailesini genişletmek istedi

Uganda'da yaşayan, 12 karısı, 102 çocuğu ve 568 torunu olan çiftçi, artık çocuklarına bakamadığını belirtip devletten yardım isteyince ilgi odağı oldu. Ailesinin daha fazla büyümesini istemediğini belirten adam gazetelere eşlerine aile planlaması için talimat verdiğini anlattı.

Uganda'nın Bugisa şehrinde yaşayan 67 yaşındaki çiftçi Musa Hasahya, 12 yatak odası olan geniş bir evde oturuyor. Ancak ailesinin büyüklüğü göz önüne alındığında bu ev onlar için yeterli değil...

12 EŞ, 102 ÇOCUK, 568 TORUN... HEPSİNİN İSMİNİ BİLMİYOR

Çok eşliliğin yasal olduğu bir bölgede yaşayan Musa Hasahya tam 12 eş, 102 çocuk ve 568 toruna sahip. Çocuklarını torunlarından ayırabilse de hepsinin isimlerini bilmediğini açık yüreklilikle itiraf ediyor.

MADDİ DURUMUNA GÜVENDİ, AİLESİNİ GENİŞLETMEK İSTEDİ

1971 yılında, 16 yaşındayken ilk eşi Hanife ile evlenen çiftçi, iki yıl sonra dünyaya gelen kız çocuğu ile ilk kez baba oldu.

Toprağı ve iyi bir işi olduğu için ailesini genişletmek istediğini anlatan Musa peş peşe yaptığı evlilikler sonrası küçük bir kabileyi andıran bir aileye sahip oldu.

ÇOCUKLARINI OKUTMAK İÇİN DEVLETTEN YARDIM İSTEDİ

Ancak yaşları 6 ile 51 arasında değişen ve üçte biri hala kendisi ile yaşayan çocuklarına bakmak artık eskisi kadar kolay değil.

Tüm çocuklarının okumasını istediğini belirten çiftçi, artık onlara bakmakta zorlandığını belirterek devletten yardım istedi.

EŞLERİNE DOĞUM KONTROLÜ TALİMATI VERDİ

Yerel medyaya konuşan ve ailesinin daha fazla genişlemesini istemediğini anlatan adam, "Sınırlı kaynaklar nedeniyle bu duruma artık tahammül edemiyorum. Doğurganlık çağındaki tüm eşlerime aile planlamasına gitmelerini tavsiye ettim." dedi.

Sayıca çok olmalarına rağmen ailesinin tüm üyelerinin birbiri ile iyi anlaştığını belirten Musa, "Topraklar verimli olduğu zamanlara sorun yaşamıyordum. Ancak yıllar geçtikçe artan yaşam maliyeti nedeniyle gelirim azaldı, ailem büyüdükçe büyüdü." ifadelerini kullandı.

En büyük çocuğu, en küçük eşinden 21 yaş büyük olan Çiftçi bugün yerel basında uzun süre popülerken bugün uluslararası basında da ilgi odağı oldu.

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27/12/2022 18:55