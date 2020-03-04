Maden: Siyasi irade ortaya konulursa biz 5G’ye hazırız

Kuzey Kıbrıs Turkcell, dijital dönüşüm çerçevesinde Güvenli Dijital İmza uygulamasını tanıttı.

Grand Pasha Hotel’de bu sabah gerçekleştirilen etkinlikle Kuzey Kıbrıs Turkcell Müdürü Harun Maden, 4G ile ilgili sorulan soruya cevap verirken 4.5 ve 5 G konusunda operatörler olarak hazır olduklarını, BTHK’nın da hazır olduğunu söyledi.

Maden, asgari zorunluluk olan bir fiberleşme miktarı olduğunu kaydederek “Bu konuda operatörler ve regülatör hazır. Bu konuda adanın kendine özgü siyasi iradesi ile ilgili sorunlar yaşanıyor. Şu anda Ulaştırma Bakanı ile Başbakan ile de mutabıkız. Yani her şey var. Un var yağ var her şey var. Yapacağız ama bir yerlerde tıkanıyor. Ancak şu anda bu konuyu çözmeye en yakın yerdeyiz. BTHK tüm süreci hazırladı. 4 G ve 5 G'ye birlikte geçebiliriz.

Yıl sonunda bu servisleri başlatabilecek durumdayız. Bunun için siyasi irade ve bakanlar kurulu kararı gerekiyor. Umarım bu olur. Siyasi irade ortaya konulur” dedi.

Bilişim Teknolojileri ve Haberleşme Kurulu Başkanı Kadri Bürünücük de kurum olarak 5 G için hazır olduklarını söyledi.

04/03/2020 11:50