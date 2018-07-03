Maden Suyu ve Soda Kör Edebilir!

Maden suyu ve soda şişeleri, iş kazalarından sonra gelen göz yaralanması nedenleri arasında listeyi zorluyor. Ülkemizde soda ve maden suyu şişelerine bağlı göz yaralanmalarıyla çok sık karşılaşıldığını söyleyen Dünyagöz Altunizade’den Doç. Dr. Levent Akçay “Soda ve maden suyu şişeleri yere vurduğu zaman patlayarak şişe kapağını göze doğru fırlatır. Kaza genellikle kazazedenin şişeyi açmaya çalışırken elinden kayan şişeyi yakalama refleksiyle öne eğilmesi sonucunda meydana geliyor. Yere belli bir şiddetle çarpan şişenin kapağı yerinden fırlayarak gözün yırtılmasına neden olabiliyor” diyor.

Maden suyu ve soda şişeleri, dikkatsizce açılmaya çalışıldığında gözde ciddi yaralanmalara sebep olabilir. Soda şişesine bağlı göz yaralanmalarıyla sıkça karşılaşıldığını vurgulayan Doç. Dr. Levent Akçay, “Soda ve maden suyu şişeleri yere vurduğu zaman patlayarak şişe kapağını göze doğru fırlatır. Kaza genellikle kazazedenin şişeyi açmaya çalışırken elinden kayan şişeyi yakalama refleksiyle öne eğilmesi sonucunda meydana geliyor. Yere belli bir şiddetle çarpan şişenin kapağı yerinden fırlayarak gözün yırtılmasına neden olurken, göze isabet eden cam kırıkları da gözde delinmelere yol açabilir” diyor.

Gözü steril bir mendille kapatın ve asla dokunmayın!

Göz yaralanmalarında ilk dakikaların hatta saniyelerin bile büyük önem taşıdığına dikkat çeken Doç. Dr. Akçay, “Özellikle gözde delinmelere ve gözün dışarı çıkmasına neden olabilecek bu gibi kazalar önemli acil olgularının başında gelmekle birlikte, yapılmayan ya da yanlış yapılan her girişim geri dönüşsüz sonuçlara neden olabileceği için doğru müdahale hayati önem taşımaktadır” diyor. Gözde delinmelerin meydana geldiği kazalarda ilk olarak gözün steril bir mendille veya pedle kapatılması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Akçay, “Göze asla dokunulmamalı ve eğer göze bir şey battıysa kesinlikle çıkartmaya çalışmamalıdır. Aksi takdirde gözün içindeki materyalin dışarı çekilme riski vardır. Bu nedenle hiç vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır” diyor.

Hekimin uzmanlığı ve tecrübesi tedavinin başarısını belirler

Doç. Dr. Levent Akçay, soda ve maden suyu şişelerinin yanı sıra, trafik kazaları, iş kazaları ve düşmeye bağlı gözlük camı kırılmaları sonucunda gözde delinmeyle sonuçlanan vakalarda hekim tecrübesinin tedavi başarısında etkin rol oynadığını vurguluyor. Bu tür vakalarda deneyim sahibi olmayan hekimlerin yapacağı yanlış bir ameliyatın ömür boyu onarılamayacak durumlara neden olabileceğini söyleyen Doç. Dr. Akçay “Doğru ve başarılı bir tedavi için gözün hangi bölümünde yaralanma varsa, vakaların o konudaki uzman hekime yönlendirilmesi gerekir. Eğer kornea yaralandıysa kornea cerrahı, lens yaralandıysa katarakt cerrahisi konusunda uzman bir hekim vakayı değerlendirmelidir. Retina yaralanmalarının tedavisinde ise hekimin retina hastalıkları konusunda uzmanlaşmış olması önemlidir” diyor.