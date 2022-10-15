Madencilerden geriye yürek yakan fotoğraflar kaldı

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15/10/2022

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Madencilerden geriye yürek yakan fotoğraflar kaldı

Bartın’ın Amasra ilçesinde dün akşam 18.15 sıralarında Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında meydana gelen maden faciasında hayatını kaybedenlerden geriye ailesiyle ve arkadaşlarıyla çekildikleri fotoğrafları kaldı. 

 

Facia arkadaşını yerine gittiği mesaide yakaladı - 4

42 yaşındaki Mehmet Kara... Aslında Mehmet Kara'nın facia yaşandığı gün madende olmaması gereken kara saatler önce işe gidemeyen başka bir arkadşının yerine mesaiye çağrıldı. Bu onun son vardiyası oldu. Geride çocukluk aşkı bir eş ve 2 evlat kaldı.

Facia arkadaşını yerine gittiği mesaide yakaladı - 5

Patlamada yaşamını yitiren 22 yaşındaki Yasin Çelik'in ise geçen yıl sosyal medya hesabından "Güneşi görebilmez için karanlığı kazıyoruz" sosyal medya paylaşımı yaptığı öğrenildi.

Facia arkadaşını yerine gittiği mesaide yakaladı - 6

 

Madenci İzzet Ak (42) 10 yıldır madende çalışıyordu, kardeşi Soner Ak (35) ise 4 yıldır... 3 çocuk sahibi olan iki kardeşlerden Soner Ak hayatını kaybederken, İzzet Ak ise yaralandı. İzzet Ak'ın tedavisi, sevk edildiği Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde devam ediyor.

FOTOĞRAF (SONER AK)

Facia arkadaşını yerine gittiği mesaide yakaladı - 7

Madencilerden Aziz köse 28 yaşındaydı. 4 yıldır maden ocağında çalışan Aziz Köse 5 gün önce baba olmuştu. İki günlük iznin ardından yeniden madene inen Köse faciada hayatını kaybetti. Aziz Köse’den geriye çocuğunu ilk kez kucağına aldığı bu fotoğraf karesi kaldı.

Facia arkadaşını yerine gittiği mesaide yakaladı - 8

 

22 yaşındaki Rahman Özçelik'in hikayesini ise acılı baba Yusuf Özçelik anlattı. Rahman Özçelik'in Suriye'de askerlik yapan ağabeyi gibi asker olmak istediğini söyleyen baba Özçelik, "TTK'ye yazdırdı ismini ama isteyerek değil. Ağabeyi gibi askerliği çok sevdi, onu istiyordu devamlı" dedi.

FOTOĞRAF: RAHMAN ÖZÇELİK (SAĞDA)

15/10/2022 18:00
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TAGS: Madencilerden geriye yürek yakan fotoğraflar kaldı
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