Madonna ertelenen dünya turnesine başladı: Çocuklarım daima beni kurtarıyor

Turne provasındayken ciddi bakteriyel enfeksiyon geçirerek yoğun bakımda tedavi gören ve ölümden dönen Madonna, ertelediği dünya turnesine dün başladı. Hastalık sürecini anlatan "pop müziğin kraliçesi", "Çocuklarım oradaydı ve çocuklarım her zaman beni kurtarıyor" diye konuştu.

Madonna, 15 Temmuz'da başlayacak olan "Celebration" (Kutlama) adlı turnesine kısa bir süre kala ciddi bir bakteriyel enfeksiyon geçirerek yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Haziran ayındaki dünya turnesi provasının ortasında hastanede tedavi altına alınan Madonna, adeta ölümden döndü. Yoğun bakım sürecinde, sanatçının ailesi durumun çok ciddi olduğunu, günler boyunca onu kaybedeceklerine inandıklarını ve kendilerini en kötü habere hazırladıklarını söylemişti. 64 yaşındaki "pop müziğin kraliçesi" haziran ayının sonunda hastaneden taburcu edildi ve bir süre de evde tedavi görmesinin ardından tamamen iyileşti. Hastalık nedeniyle ertelenen turne için büyük gün geldi.

Madonna, düya turnesine cumartesi günü İngiltere'nin Londra kentinde başladı.

Konser esnasında hayranlarıyla hastalık sürecini konuşan Madonna, sahnedeyken ölebileceğini düşündüğü bir zaman olduğunu itiraf etti. Ayrıca sonuçta onu “kurtarmaya” neyin yardımcı olduğunu da anlattı.

"Başaracağımı düşünmemiştim" diyen Madonna, "Hayatımın beş gününü ya da ölümünü unuttum, nerede olduğumu gerçekten bilmiyordum" diye konuştu.

Hem çocuklarından ve hem de onlar için güç bulduğunu söyleyen sanatçı, sözlerine şöyle devam etti:

"Çocuklarım oradaydı ve çocuklarım her zaman, daima beni kurtarıyor. Çocuklarım için orada olmalıyım, onlar için hayatta kalmalıyım."

6 ÇOCUĞU VAR

6 çocuk annesi Madonna'nın çocuklarından ikisi biyolojik. Madonna'nın Carlos Leon ile olan ilişkisinden kızı Lourdes Maria ile Guy Ritchie ile olan evliliğinden oğlu Rocco dünyaya geldi.





Ünlü şarkıcı, Ritchie ile evliyken 2006 yılında bir yaşındaki David Banda'yı, 2009 yılında da 2006 doğumlu Mercy James'i evlat edindi.



2017 yılında da Doğu Afrika ülkesi Malavi’den ikiz kız kardeşler Esther ve Stella Mwale'yi dört yaşındayken evlat edindi.