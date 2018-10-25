Madonna'dan 810 bin TL’ye aşçı ilanı
Dünyaca ünlü yıldızı Madonna yıllık 810 bin TL ücret karşılığında çalışması için aşçı ilanı verdi.
25/10/2018
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Pop müziğin kraliçesi Madonna aşçı arayışlarına başladı. 60 yaşındaki yıldız internet üzerinden aşçı ilanında bulundu.
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Madonna'nın kaşer yemekleri (Yahudi inançlarına uygun hazırlanan) pişirmesini istediği aşçısına, yıllık 110 bin pound (yaklaşık 810 bin TL) ödeme yapacağı bildirildi.
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Özel şefin, Londra, Lizbon ve New York’ta evleri bulunan şarkıcıyla, gittiği her yerde yanında olacağı da belirtildi.
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Madonna, geçtiğimiz aylarda özel eşyalarını internetten satışa çıkaran eski asistanına açtığı davayı kaybetmişti.
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Temmuz ayında ise İngiliz manken Amanda Cazalet ABD'li şarkıcının kendisini taciz ettiğini iddia etmişti.