Madonna'dan 810 bin TL’ye aşçı ilanı

Madonna'nın kaşer yemekleri (Yahudi inançlarına uygun hazırlanan) pişirmesini istediği aşçısına, yıllık 110 bin pound (yaklaşık 810 bin TL) ödeme yapacağı bildirildi.

Özel şefin, Londra, Lizbon ve New York’ta evleri bulunan şarkıcıyla, gittiği her yerde yanında olacağı da belirtildi.