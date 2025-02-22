Madonna'dan Trump'a "kral" tepkisi

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22/02/2025

Madonna'dan Trump'a "kral" tepkisi

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini "kral" olarak nitelendirdiği paylaşımına tepki gösterdi. Ünlü şarkıcı, "Eğer bu bir şakaysa gülmüyorum" dedi. 

Madonna, ABD Başkanı Trump'ın sosyal medyada paylaştığı bir resimle kendini "kral" olarak nitelendirmesini eleştirdi. “Şu anda kendisine 'kralımız' diyen bir başkanımız var” diyen Madonna, “Bu ülkenin, bir kralın yönetimi altında yaşamaktan kaçan Avrupalılar tarafından, halk tarafından yönetilen yeni bir dünya kurmak için inşa edildiğini sanıyordum” ifadelerini kullandı. 

Şarkıcı, "Eğer bu bir şakaysa gülmüyorum" diye ekledi. 

Ne olmuştu?

New York'ta trafik sıkışıklığına göre ayarlanan fiyat tarifelerini kaldıran ABD Başkanı Donald Trump, kendisi için "Kralımız çok yaşa!" ifadesini kullanırken, Beyaz Saray da Trump'ı "kral" olarak resmeden bir dergi kapağı paylaşmıştı. 

Beyaz Saray'ın resmi X hesabı, bu açıklama sonrası Trump'ı başında taçla kral olarak betimleyen dergi kapağını paylaşmıştı. 

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TAGS: Trump, Madonna, ABD, Kral
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