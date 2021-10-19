Madonna’nın kızı isyan etti: Annem bana para vermiyor

Pop müziğin önce gelen isimlerinden Madonna’nın kızı Lourdes Leon, annesinin hayatını uzun yıllar boyunca kontrol ettiğini dile getirdi.

ads ads ads ads
19/10/2021

ads
ads
ads
Madonna’nın kızı isyan etti: Annem bana para vermiyor

Pop müziğin önce gelen isimlerinden Madonna’nın kızı Lourdes Leon, annesinin hayatını uzun yıllar boyunca kontrol ettiğini dile getirdi. Genç model üniversite ve konut masraflarını kendisinin ödediğini söyledi.

Interview Magazine’e konuşan Leon, annesini bir ”kontrol manyağı” diye nitelendirdi.

25 yaşındaki model, ”O bütün hayatımı kontrol etti. Liseyi bitirdiğim anda ondan bağımsızlık kazanmam gerekiyordu” dedi.

Leon, aynı zamanda annesinden finansal destek almadan üniversiteye gittiğini ve dairesini kendisinin satın aldığını ifade etti.

Leon, annesi Madonna’nın kendisine verdiği en güzel tavsiyenin, ”Önemli olan para, suratın veya ne kadar seksi göründüğün değil. Önemli olan dünyaya ne getirdiğin ve geride ne bırakacağın” olduğunu söyledi.

19/10/2021 14:46
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: madonna, lızı, leon, para,
MANŞETLER

HK MAGAZİN

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.