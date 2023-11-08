Madrid'de sokaklar ''savaş alanına'' döndü

İspanya'nın başkenti Madrid'de aşırı sağcı gruplar ile polis arasında çıkan çatışmada sokaklar "savaş alanına" döndü.

Ayrılıkçı Katalan siyasetçilere ve sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcilerine af getirilmesi girişimini protesto için Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) Madrid'deki merkez binası önüne toplanan ve sayıları 7 bini bulan aşırı sağcı gruplar polisle çatıştı.

PSOE binası önünde barikat kuran güvenlik görevlilerine şişe ve taş atmaya başlayan göstericilere polis müdahale etti.

Uzun süren ve sokakların "savaş alanına" döndüğü çatışmalarda polis, göstericileri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı bomba kullandı.

Çıkan olaylarda 10'dan fazla kişi yaralandı, gözaltına alınanlar oldu.

Sosyal paylaşım sitelerinden yapılan duyurularla, izinsiz düzenlenen gösteriden dolayı çıkan olaylar Madrid'in ara sokaklarında halen devam ediyor.

Polis, PSOE binasının dışında meclis binası önünde de geniş önlem aldı.

Aşırı sağ görüşlü Vox partisinin de destek verdiği gösteriler Madrid dışında İspanya'nın bazı büyük şehirlerindeki PSOE binaları önünde de yapıldı.

- Ayrılıkçı Katalanlar için af girişimi

İspanya'nın en önemli iç meselesi olan Katalonya sorunu, ülkede 23 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerin ardından kurulmak istenen azınlık sol koalisyon hükümetinin müzakereleriyle bir kez daha canlanmıştı.

Hükümet kurmak için en geç 27 Kasım'a kadar zamanı olan PSOE ve Sumar (sol görüşlü partilerin ittifakı), af yasası karşılığında Katalan siyasi partilerin desteğini alarak meclisten güvenoyu almayı planlıyor.

Henüz taraflar arasında tam anlaşmaya varılamasa da, af yasasının bazı ayrıntıları basına yansıdı.

Yasa, Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimler sırasında yasa dışı olarak yapılan 9 Kasım 2014'teki halk oylaması ve 1 Ekim 2017'deki referandum süreçlerinden sonra hüküm giyen ya da haklarındaki yargı süreci devam eden 400 kadar ayrılıkçı Katalan siyasetçi ve STK temsilcisinin af edilmesini öngörüyor.

Ayrıca Katalonya özerk yönetiminin kamu borçlarının bir kısmının da (yaklaşık 15 milyar avrosunun) İspanyol hükümeti tarafından karşılanacağı iddia ediliyor.

İspanya'da mevcut durumda birinci parti konumunda olan sağ görüşlü Halk Partisi de (PP) olası bir affa karşı 12 Kasım pazar günü ülke genelinde protesto çağrısında bulunuyor