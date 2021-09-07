Madrid'in yeni doğan ikiz pandaları

İspanya'nın başkenti Madrid'de, Zoo Aquarium adlı hayvanat bahçesinde bir dev pandanın dün dünyaya getirdiği ikiz yavrular bugün görüntülendi.

İspanya'da Zoo Aquarium tarafından yapılan açıklamaya göre, dün 4 saat arayla dünyaya gelen ikiz pandaların ilk sağlık kontrolü yapıldı ve durumları iyi.

Cinsiyetlerinin ancak gelecek günlerde belli olacağı belirtilen ikiz pandaların, 171,4 ve 137,4 gram ağırlığında oldukları bilgisi paylaşıldı.

Gözlerini ilk 20 gün içinde açacaklar

İkiz pandaların sağlığı için ilk 8 haftanın çok önemli olduğunun altını çizen yetkililer, bu süre zarfında yavruların özel bakımlarının bir odada annelerinin yanında yapılacağını kaydetti.

Pandaların gözlerini ilk 20 gün içinde açacakları, doğuşta pembe olan derilerinin ise bu ilk günlerde yerini beyaz tüylere bırakacağı ifade edildi.

Madrid'in 6'ncı ve 7'nci pandaları

Hayvanat bahçesi yetkilileri, yaklaşık 2,5 ay sonra ikiz pandaların güçlenerek ayağa kalkmalarının ardından isimlerinin konulacağını açıkladı.

"Bing Xing" isimli erkek panda ile "Hua Zui Ba" isimli dişi pandanın yavruları olan ikizler, Madrid'deki hayvanat bahçesinde dünyaya gelen 6'ncı ve 7'nci panda olmuştu.

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07/09/2021 16:19