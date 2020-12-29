Maduro'dan çarpıcı iddia...

ads
29/12/2020

ads
Maduro'dan çarpıcı iddia...

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya'nın sınırlarına askeri yığınak yaptığını ve yıl sonunda kendilerine saldıracaklarını iddia etti.

Maduro, 2020 yılının sonlarına girerken çarpıcı bir iddia ortaya attı. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Venezuela Devlet Başkanı Maduro, komşu ülke Kolombiya'nın uzun zamandır sınıra askeri yığınak yaptığını ve bu yılın sonunda da kendilerine saldıracaklarını söyledi.

Star'ın aktardığı habere göre, Maduro, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin sınırda konuşlandırdığı askerlere yakın zamanda saldırı emrini vereceklerini belirtti. 

Mayıs ayında, Venezuela kıyılarında Kolombiya Donanması'na ait silahlı üç botun bulunduğunu söyleyen Maduro, Kolombiya'nın ABD tarafından silahlanıp finanse edildiğini vurguladı. Venezuela'ya yapılacak herhangi bir saldırının intihar olacağını belirten Maduro, her türlü savaşa hazırlıklı olduklarını bildirdi.

29/12/2020 18:05
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: venezuela, kolombiya, maduro, haberkibris
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.