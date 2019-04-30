Maduro'dan darbe girişimi sonrası ilk açıklama

Darbe girişimi sonrası Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan ilk açıklama geldi.

Maduro, "Ordu komutanlarıyla konuştum, bana ve anayasaya bağlıklıklarını bildirdiler" dedi. Muhalif lider Juan Gauido bir askeri üsse giderek, orduya ve halka ayaklanma çağrısı yapmıştı. Müdahale sonrası Gauido askeri üsten ayrılmıştı.

Venezuela'da askeri darbe girişimi sonrası Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan ilk açıklama geldi. Maduro, "Ordu komutanlarıyla konuştum, bana ve anayasaya bağlıklıklarını bildirdiler" dedi.

Twitter'dan açıklama yapan Maduro çelik gibi sinirlere sahip olduklarını, barışın zaferini pekiştirmek için teyakkuzda olduklarını belirterek, "Biz kazanacağız"vurgusu yaptı.

ORDUYA VE HALKA AYAKLANMA ÇAĞRISI

Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido, Maduro'yu devirme çağrısı yaptığı sırada yanında bazı askerler de bulunuyordu.

Darbe girişiminin yerel saatle sabah 06.30'da başladı. Askerler, muhalif lider Guaido'ya biber gazıyla müdahale etti. Müdahale sonrası Guaido askeri üsten ayrıldı.

GUAIDO'DAN TWITTER'DEN HALKA VE ORDUYA ÇAĞRI

Guaido, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında etrafında bir grup askerle çektiği videoyu Twitter hesabından yayınlamıştı.



Muhalif lider Guaido Twitter hesabından, "Ulusal silahlı kuvvetler doğru kararı verdi, anayasadan alınan güçle Venezuela halkının desteğine güveniyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Muhalif lider Guaido, "Venezuela halkı hep birlikte sokağa çıkmalı, demokratik güçlermizi desteklemeliyiz ve bağımsızlığımızı yeniden kazanmalıyız" demişti.



Guaido'nun yanında askerlerle birlikte ev hapsinde olan muhalif bir başka politikacı olan Leopoldo Lopez'in de olduğu belirtilmişti.

MADURO'DAN HALKA ÇAĞRI



Venezuela Enformasyon Bakanı Jorge Rodriguez de küçük bir grup "askeri hainin" darbe başlatma çağrısına karşılık verildiğini söylemişti



SAVUNMA BAKANI'NDAN AÇIKLAMA



Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Lopez da silahlı kuvvetlerin Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yanında olduğunu duyurmuştu. Lopez, Venezuela'nın meşru tek hükümetini savunmak için hazır olduklarını belirtmişti.

Savunma Bakanı Lopez, "Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum yok" demişti.

Venezuela Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello da, halkı, Devlet Başkanı Maduro'yu savunmak için başkanlık sarayında toplanmaya çağırmıştı.



İSPANYA: DARBEYİ DESTEKLEMİYORUZ

İspanya'nın geçici hükümet sözcüsü Venezula'daki darbe girişimine ilişkin açıklama yaptı. Sözcü Isabel Celaa ülkede katliam yaşanmamasını umduklarını belirterek, "Venezuela'da yönetimin seçimle değişmesi gerektiği aşikar. İspanya hiçbir askeri darbeyi desteklememektedir" demişti.



İspanya Venezuela'da meşru devlet başkanı olarak muhalif lider Juan Guaido'yu gördüklerini de açıkladı.

POMPEO: ÖZGÜRLÜK ARAYIŞINDAKİ VENEZUELA HALKINI DESTEKLİYORUZ

Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıyan ABD'den de açıklama yapıldı.



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi, "ABD Başkanı Trump Venezuela hakkında bilgilendirildi ve durumu takip ediyor." ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da, ABD hükümetinin özgürlük, demokrasi arayışındaki Venezuela halkını destelediği açıklaması yapmıştı.

KÜBA VE VENEZUELA'DAN MADURO'YA DESTEK

Küba ve Bolivya ise, Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido öncülüğündeki darbe girişimine karşı mevcut hükümetin yanında olduklarını duyurdular.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Venezuela ordusunu tarihin doğru tarafında yer almaya çağırıyoruz” ifadeleri ile darbe girişimini desteklemeye çağırmıştı.