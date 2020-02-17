Maestro Pizza Tost, Dubai'de ilgi gördü

Dubai'de 14'üncüsü düzenlenen Gulfood Gıda Fuarı'na Kıbrıslı Türk firmalar damgasını vurdu.

200 ülkeden 5 bin firmanın katıldığı Dubai’de Dünya Ticaret Merkezi kompleksi içinde yer alan 1 milyon metrekarelik kapalı alandaki fuarda Onan Frozen Food Ltd (Maestro) da ürünlerini sergiledi.

Kıbrıs'ta çok sevilen Maestro Pizza Tost Dubai'deki Gulfood Uluslararası Gıda fuarında yerini aldı.

Maestro Pizza Tost Dubai'de oldukça ilgi gördü

Küresel gıda sektörünün en yeni ve en iyi ürünlerinin tedarik zincirleriyle buluştuğu dünyanın en büyük gıda fuarlarından biri olan Gulfood, 16-20 Şubat tarihleri arasında ziyaret edilebilecek

17/02/2020 19:39