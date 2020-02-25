Maestro ürünleri, Dubai'de ilgi gördü

Dubai Gulfood Fuarı'nda Maestro'nun ürünleri çok beğenildi. 

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25/02/2020
HK

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Maestro ürünleri, Dubai'de ilgi gördü

Dubai'de 14'üncüsü düzenlenen Gulfood Gıda Fuarı'na Kıbrıslı Türk firma Onan Frozen Food Ltd (Maestro) damgasını vurdu.

Dubai Gulfood Fuarı'nda Maestro'nun ürünleri, çok beğenildi. 
200 ülkeden 5 bin firmanın katıldığı Dubai’de Dünya Ticaret Merkezi kompleksi içinde yer alan 1 milyon metrekarelik kapalı alandaki fuarda Onan Frozen Food Ltd (Maestro)  ürünlerini sergiledi. Maestro ürünleri tüm marketlerde.

25/02/2020 12:06
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TAGS: Maestro, Onan Frozen Food Ltd, haber, kıbrıs, Dubai, kktc, kıbruıs, haberleri,
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