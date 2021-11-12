Mağarada bulundu! “Etnalı adamın” gizemi çözülemiyor...

İtalya’da polis Etna Dağı’ndaki tenha bir mağarada bulunan insan kalıntılarının kime ait olduğunu bulmaya çalışıyor.

Sicilya polisi, 1970’lerin sonu 1990’ların başı arası bir dineme ait olduğu belirlenen kalıntıların 50 yıl önce kaybolan bir gazeteciye ait olup olmadığını araştırıyor.

Polis, adamın en az 50 yaşında, 1,7 metre boyunda ve “ağzında ve burnunda konjenital malformasyonlara” sahip olduğunun tespit edildiğini söyledi. Üzerinde uzun koyu renk bir pantolon, yün bir kazak, çizgili bir gömlek ve siyah kravat vardı. Kalıntıların yanında yünden bir şapka ve koyu yeşil bir yağmurluk, eski İtalyan para birimi liradan bazı madeni paralar, bir Omega marka saat, kabıyla birlikte bir tarak ve 41 numara Pivetta ayakkabısı bulundu.

TESADÜF ESERİ BULUNDU

Keşif, Catania’nın finans polisinden bir memur ve onun kurtarma köpeği tarafından bölgedeki bir eğitim tatbikatı sırasında yapıldı. Yarbay Massimiliano Pacetto, “Bölge çok izole, düzenli aralıklarla eğitimimizi yapmak için oraya gidiyoruz. Kalıntıların bulunması, koklayıcı köpek sayesinde oldu,” açıklamasında bulundu.

Pacetto, İtalyan basınının “Etnalı adam” lakabını taktığı gizemi, müfettiş Montalbano yazarı Andrea Camilleri’nin kitaplarına benzetti. “Başıma hiç böyle bir şey gelmedi. Şu anda tüm teoriler geçerli, hiçbir şey olmaz sayılmıyor.”

Pacetto, Avrupa’nın en yüksek aktif yanardağındaki mağaraya erişimin son derece zor olduğunu ve adamın ister gönüllü ister zorla girmiş olsun, mağaradan kaçmayı başaramamış olabileceğini söyledi. İlk araştırmalara göre, adamın şiddetli bir ölüme maruz kaldığı görülmedi.

KAYBOLAN GAZETECİ Mİ?

Polis, gizemli adamın kim olduğuna dair halktan birkaç çağrı aldı. Arayanlar arasında Eylül 1970’de Palermo’da kaybolan ve vücudu hiç bulanmamış olan 49 yaşındaki bir araştırmacı gazeteci olan Mauro de Mauro’nun kızı da dahildi.

Franca De Mauro, kalıntıların ağız ve burundaki malformasyonların, babasının İkinci Dünya Savaşı sırasında aldığı bir yaraya benzer olduğunu görünce polisle temasa geçti.

Gazetecinin kaybolmasına ilişkin soruşturmalar birkaç yönde sürdürülmüştü. Bunlardan en önde geleni, De Mauro'nun, ENI patronu Enrico Mattei'nin öldürülmesine ilişkin gerçeği bildiği için Cosa Nostra mafyası tarafından kaçırılıp öldürüldüğü yönündeydi.

“De Mauro, değerlendirdiğimiz teorilerden biri, ayrıca suçla bağlantılı olabilecek nedenlerden dolayı kayıp insanlardan biri olabileceği fikri üzerinde de duruyoruz,” diyen Pacetto, “Bu aşamada hiçbir şeyi yok saymadıklarının” tekrar altını çizdi.

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12/11/2021 18:12