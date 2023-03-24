Gazimağusa Belediyesi bünyesine bağlı MAGEM Maraş’ta “İyileşiyoruz Projesi” kapsamında hemen her yaş grubuna yönelik bir dizi etkinlik gerçekleştiriliyor.

MAGEM Maraş’ta “Deprem Sonrası Psikolojik Destek” projesi ile eşzamanlı geliştirilen “İyileşiyoruz Projesi” çerçevesinde acıyı en derininde yaşayan Gazimağusa halkının iyileşmesi için Gazimağusa Belediyesi sürece katkı koyuyor.

İlk etkinlik olan Hanife Tayyareci ile masal atölyesi 18 Mart, Cumartesi MAGEM Maraş’ta 50 çocuğu ağırlayarak gerçekleştirildi. “Şu Yaramaz Tavşanlar” adlı hikaye Hanife Tayyareci’den dinlenirken, dramayla kahramanların rollerini üstlenen çocuklar keyifli ve kahkaha dolu bir etkinlik yaşadı. Paylaşımın, birlikte olmanın önemine vurgu yapan hikayeyi dinlerken canlandıran çocuklar hem çok eğlendi hem de hikayeden önemli mesajlar aldı.

MAGEM Maraş Sorumlusu Cansu Canalp, Türkiye’de yaşanan 6 Şubat depremi sonrasında kentimizi derinden etkileyen kayıplarımızın olduğunu, yaşanan bu zor süreci birlikte omuzlamak adına “Deprem Sonrası Psikolojik Destek” adı altında destek hattının Gazimağusa Belediyesi MAGEM Maraş’ta hizmete başladığını kaydetti. 13 Şubat’ta ilk duyurusunun yapılması ile birlikte başlatılan proje ile yaşanan felaket sonrası psikososyal destek sağlandığını anlatan Canalp, “her travma sonrası doğal iyileşme süreci dediğimiz, kendimizi onarma kapasitemiz devreye girmektedir. Bu sebeple her travma yaşayan bireye terapi desteği gerekmediği gibi o doğal iyileşme seyrini bozmadan izleme gerçekleştirilmiştir” ifadelerini kullandı. Canalp, travmatik strese maruz kalarak destek talebi ile başvuruda bulunan ve yaşadığı durumla baş edebilmesi için profesyonel destek sürecine dahil edilen 48 kişi ile yapılandırılmış görüşmeler devam ettiğini, MAGEM Maraş personeli Uzm. Psk. Esra Obuz’un da içerisinde yer aldığı, gönüllü olarak bu projeye katkıda bulunan Uzm. Psk. İpek Kaleli Çiçek ve Uzm. Psk. Dan. Elhamiye Tankı ile psikolojik destek hattından danışan kabulüne devam edildiğini söyledi.

MAGEM MARAŞ’TA İYİLEŞİYORUZ ETKİNLİKLERİNE YOĞUN İLGİ

MAGEM Maraş Sorumlusu Cansu Canalp, “Deprem Sonrası Psikolojik Destek” projesi ile eşzamanlı geliştirilen “İyileşiyoruz Projesi” kapsamın da MAGEM Maraş’ta özellikle çocuk, genç ve yaşlı gruplarına yönelik etkinliklerin düzenlenerek kentimizin iyileşme sürecine katkıda bulunulduğunu söyledi. İlk etkinlik olan Hanife Tayyareci ile masal atölyesine yoğun ilgi gösterildiğini belirten Canalp, etkinlik takvimini de açıkladı.

MAGEM Maraş’ta İyileşiyoruz Takvimi;

25 Mart Cumartesi saat 10:00- 12:00 arasında İkinci Bahar Yaşam Kulübü ortaklığı ile Zehra Özçürümez ve Esen Beyköylü eğitmenliğinde geri dönüşüm çalışmaları. Taş boyama, cam kavanoz boyamanın yapılacağı etkinliğe 4 yaş üzerinde çocuk, genç ve yetişkinler katılım gösterebilecek.

1 Nisan Cumartesi 10:30- 11.30 saatleri arasında Uzman Psikolog Danışman Nazan Tekgüç ile Öz Şefkatli Farkındalık semineri düzenlenecek.

8 Nisan Cumartesi ise 2 ayrı vakitte düzenlenen yoga etkinliği hem çocuklar hem de yetişkinler yoga ile buluşacak. Hanife Kaşifoğlu Atarer ile Çocuk Yogası etkinliği 4-8 yaş grubu ile 10:30-11:30 saatleri arasında gerçekleşecek. Mukaddes Yolcu ile Yoga Zamanı etkinliği ise 8-25 yaş grubu ile 12:00-13:00 saatleri arasında gerçekleşecek

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24/03/2023 15:30