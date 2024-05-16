Magem Sakarya Kadın El Sanatları Sergisi Açıldı

Gazimağusa Belediyesi bünyesinde bulunan MAGEM Sakarya’nın en ilgi gören kurslarından olan Kadın El Sanatları Kursu etkinliklerini tamamladı.

Kursa katılım gösteren kadınların yıl boyunca ürettikleri Bandabuliya’da sergilenmeye başlandı.

Kadın El Sanatları kursiyerlerinin ürettiği birçok değerli çalışmalarını tanıtacak olan sergi açılışı dün yapıldı.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay MAGEM Sakarya Kadın El Sanatları Sergisi açılışında yaptığı konuşmada, Gazimağusa Belediyesi’nin MAGEM ile ilk kez gençlik ve toplum merkezi oluşturan ve bu sayede çeşitli organizasyonlar düzenyapan belediye olduğunu ifade etti. Gazimağusa Belediyesi’nin ayrıca 65 yaş üzeri kent halkına ev ziyaretleri yapan ilk belediye olduğunu da vurgulayan Başkan Uluçay, Gazimağusa’nın her konuda öncü olacağına vurgu yaptı.

MAGEM’in tarihinden bahseden Başkan Uluçay, MAGEM ile amaçlananın belediyenin kendi bünyesinde toplumun tüm kesim ve yaş grupları ile çalışmalar yürütmek olduğunu ve sosyal aktivite merkezi olan tek belediye olmanın gururunu yaşadığını ifade ederek katkı koyan herkese teşekkür ettii.

Açılışta Kadın El Sanatları Kursu kursiyerlerine açılışta sertifikaları ile birlikte çiçek taktim edildi.

Kadınlara bilgi, beceri, sosyal kültürel anlamda gelişim ve üretim yapabilme adına hizmet veren MAGEM Sakarya Kadın El Sanatları Kursu’nda eğitim gören kursiyerlerin el amekleri 14-16 Mayıs tarihleri arasında Gazimağusa Bandabuliya’da sergilenecek.