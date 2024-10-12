Magnezyum eksikliği bu hastalıklara yol açıyor

Vücutta bol miktarda bulunan magnezyum pek çok fayda sağlıyor. Vücudun kas ve sinir fonksiyonlarını destekleren, kan şekerini dengeleyen ve kan basıncını düzenleyen magnezyum vücutta kendiliğinde üretilmediği için eksikliği dışarıdan takviyeler yoluyla alınabilir.

Takviye ürünleri kullanmayan magnezyum zengini besinleri de tüketebilir. Yorgunluk, uykusuzluk, halsizlik magnezyum eksikliğinin sık sık görülen belirtileri arasında yer alır. Magnezyum eksikliği vücudunuzda daha ciddi hastalıkların riskini artırtabilir.

Magnezyum, insan vücudunda 300'den fazla enzim reaksiyonunda yer alarak, kas ve sinir fonksiyonu, kan şekeri seviyelerinin ve kan basıncının düzenlenmesi, protein, kemik ve DNA yapımı, enerji üretimi ve bağışıklık sistemini desteklemek dahil olmak üzere vücuttaki birçok süreçte önemli rol oynar.

Vücuttaki önemli minerallerden biri olan magnezyumi kalp ritmini ve kan basıncını düzenler, kemiklerin güçlü kalmasını sağlayarak vücudu korur. Vücut kendini kendine magnezyum üretemez. Bu nedenle magnezyum alımına ihtiyaç duyulur.

Magnezyum eksikliği, vücutta yeterli magnezyum olmadığında vücutta kalsiyumun emilmesi de zorlaşacağından, kas kramplarına, adet öncesi gerginlik ve menopoz semptomlarına, yorgunluğa, depresyona, kas seğirmelerine, iştahsızlığa, mide bulantısı ve kusmaya, ve kalp ritminde bozukluğa neden olan bir elektrolit bozukluğudur.

Sağlıksız ve yetersiz beslenme, mide problemleri, aşırı alkol tüketimmi, diyabet, yaş durumu vücudunuzda magnezyum eksikliğine yol açabilir. Magnezyum eksikliği şu belirtilerle kendini gösterir;

Kas krampları,

Halsizlik,

Mide bulantısı,

Kalp ritminde anormallik,

Uyku kalitesinin düşmesi,

Kagı ve stres sorunları,

Bacak ve ellerde uyuşma,

MAGNEZYUM EKSİKLİĞİ BU HASTALIKLARIN RİSKİNİ ARTIRIYOR

Magnezyum eksikliği kalp krizi, felç, diyabet veya osteoporoz gibi sağlık sorunlarına yakalanma riskini yükseltir.

Bunların yanında düşük magnezyum seviyesi kısa vadede belirtilere neden olmasa da tip 2 diyabet, duygu bozuklukları ve migren gibi rahatsızlıklarla bağlantılı olarak bilinir.

MAGNEZYUM ZENGİNİ BESİN KAYNAKLARI

Badem

Kaju

Kabak çekirdeği

Chia tohumları

Haşlanmış ıspanak

Fıstık ezmesi

Avokado