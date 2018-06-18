Mağusa - Lefkoşa yolunda kaza 2 yaralı

Mağusa – Lefkoşa anayolu üzerinde bu sabah meydana gelen trafik kazasında 39 yaşındaki Ülkü Canbaz Yılmaz ve 9 yaşındaki Hanifi Buğrahan Yılmaz yaralandı

KAZA NASIL OLDU?

18.6.2018 tarihinde, saat 07:00 sıralarında, Gazimağusa -Lefkoşa Anayolu üzerinde, Ülkü Canbaz Yılmaz (K-39), yönetimindeki JN 700 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Taşkent Tavukçuluk önlerine geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp toprak sete çarptıktan sonra takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Hanifi Buğrahan Yılmaz (E-9) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor