Mağusa Belediyesi Meclis Üyeleri Belli Oldu

Yerel Kuruluş Organları Genel Seçim sonuçları açıklanmaya devam ediyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan sonuçlara göre, CTP 9, UBP 7, YDP ve DP 1'er meclis üyesi çıkardı.

Oy oranları ise söyle:

“CTP yüzde 44.37, UBP yüzde 34.76, YDP yüzde 7.74, DP yüzde 6.67, TDP yüzde 3.60, HP yüzde 2.87”.

Kazanan isimler aldıkları oy sırasına göre şöyle:

“CTP: Mine Karaca, Özkan Oza, Arzu Abiç, Hüseyin Aranır, Ramadan Küçüksu, Müge Evram, Ufuk Umay, Erhun Şahali, Hüseyin Manik,

UBP: İbrahim Köroğlu, Turgut Yenağralı, Cem Yababa, Mehmet Ekşici, Tolga Yavuz, Özgür Dedeoğlu, Yenal Garabli,

DP: Hakan Borataş

YDP: Şükrü Demirbaş”

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26/12/2022 11:20