Mağusa Belediyesi'nde arbede

Mağusa Belediyesi'nde maaşlarını alamayan işçiler belediye önüne çöp dökerek eylem yapmaya çalıştı. Çöp dökülmesine izin vermeyen işçiler ardından belediye binası içerisinde kavgaya tutuştu.

Bu sabah Gazimağusa Belediyesinde 10.00 itibarı ile ödenmeyen 39 personel belediye önünde olay çıkardı. Belediyenin çöp arabası ile Gazimağusa Belediyesi önüne çöp yüklü araç ile gelen bir çalışan, ilk önce Belediye'nin giriş kapsısının önüne çöp yüklü konteynerini indirdi.

Daha sonra ise olay yerine polis çağrılarak konteyner oradan kaldırıldı. Ardından çalışanlar Belediye Binası'nın içerisine girerek, orada duran bir çalışanı darp etti. Olaylar daha fazla büyümeden yatıştırıldı. Ancak darp edilen çalışan hastaneye gidip darp raporu aldıktan sonra polise giderek kendini darp edenlerden şikayetçi oldu. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

MHA'nın haberine göre saat 12.00 itibarı ile tüm çalışanların maaşlarının bankalara yattığı öğrenildi. Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter; yaşananların üzücü olduğunu, çalışanların elbette maaşlarını almaları gerektiğini, ancak bazı bürokratik nedenlerden dolayı bazı aksaklıkların olduğunu söyledi.

Bugün saat 12.00 itibarı ile tüm çalışanların ödendiğini dile getiren Arter, Gazimağusa halkının da Belediye’ye olan borçlarını duyarlılık göstererek bir an önce ödemelerini istedi. (MHA)

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31/12/2021 12:51