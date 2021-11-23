Mağusa Belediyesi’nde bir kısım maaş ödendi, grev askıya alındı

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23/11/2021

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Mağusa Belediyesi’nde bir kısım maaş ödendi, grev askıya alındı

Mağusa Türk Genel İş Sendikası, Gazimağusa Belediyesinde 17 Kasım’da başlattığı günde 4 saatlik grevi dün çalışanların alacaklarına ilişkin bir miktar ödeme yapılması üzerine 30 Kasım’a kadar askıya aldı

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Özüşen, belediye çalışanlarının alacaklarına ilişkin 1 milyon 700 bin TL ödeme yapılması üzerine grevi dün itibarıyla askıya aldıklarını,ay sonu maaşlar ödenmezse grevin tekrar başlatılacağını söyledi

23/11/2021 13:00
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TAGS: mağusa, belediye, grev
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