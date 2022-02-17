Mağusa Belediyesi’nde bugün uyarı grevi yapılacak

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17/02/2022

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Mağusa Belediyesi’nde bugün uyarı grevi yapılacak

Gazimağusa Belediyesi’nde Mağusa Türk Genel İş Sendikası bugün 7 saatlik uyarı grevi kararı aldı.

Sendikadan yapılan açıklamada, Mağusa Türk Genel İş Sendikası yönetim kurulu olarak 2021 tarihinden itibaren ödenmeyen ek mesailer, 15’lik maaşların zamanında ödenmemesi, geçici personelin geriye kalan yan haklarının halen ödenmemesi, GAMABEL personelin ödenmeyen Ocak maaşları ve tüm bunlara rağmen devam eden istihdamlar nedeniyle bugün, 08.00-15.00 saatleri arasında uyarı grev kararı alındığı belirtildi. 

BRT

17/02/2022 09:24
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TAGS: Mağusa Belediyesi
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