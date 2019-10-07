Mağusa Derbisi Maraş'ın: 1-2

Çanakkale Muharrem Döveç Stadı’nda Çanakkale, komşu takım Maraş’ı konuk etti.

Maçın ilk Yarısı karşılıklı ataklarla geçerken daha baskın oynayan taraf Maraş takımıydı. İlk yarıda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmeyince devre golsüz eşitlikle tamamlandı. Maçın 74.dakikasında gelişen Maraş atağında hakem Ömer Doğru penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını Sedat gole çevirerek takımı Maraş’ı 1-0 öne geçirdi. 85.dakikada gelişen Maraş atağında Tahsin’in vuruşunda top filelere gidince Maraş deplasmanda farkı ikiye çıkardı ve skor 2-0 oldu. 90.dakikada gelişen Çanakkale atağında hakem Ömer Doğru bir kez daha penaltı kararı verdi. Çanakkale adına penaltı atışını kaleci kurtarırken Selçuk topu tamamlayarak topu filelere gönderdi, farkı bire indirdi ve skoru 2-1 yaptı. Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca Maraş maçtan 2-1 galip ayrılarak haftayı 3 puanla kapadı.

Yer: Muharrem Döveç Stadı

Hakemler: Ömer Doğru, Olgun Canik, Burak Mandıralı

Çanakkale: Umut, Selçuk, Barış (Ahmet), Uvanç, Hasan, Ekrem, Çağdaş, Gökçan (Salih), Ahmet, Halil, Hakan (Hasan Çağakan)

Maraş: Cenkay, Mustafa Köleli, Emre Uysal (Faruk), Emre Aktaş (Aziz Topel), Ali (Gökhan), Cenker, Mustafa Gök, Sedat, Oğuz, Yekta, Yasin

Goller: 90. Dk Selçuk (P) (Çanakkale), 74. Dk. Sedat Toprak (P), 85. Dk. Tahsin (Maraş)

K. Kart: 84. Dk. Salih (Çanakkale)

07/10/2019 09:12