Mağusa Devlet Hastanesi'nde Temel Yaşam Desteği ve Yenidoğan Resüsitasyon eğitimi düzenlendi

ads ads ads ads
11/01/2024

ads
Mağusa Devlet Hastanesi'nde Temel Yaşam Desteği ve Yenidoğan Resüsitasyon eğitimi düzenlendi

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği eğitim birimi ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi iş birliğinde Mağusa Devlet Hastanesi'nde Temel Yaşam Desteği ve Yenidoğan Resüsitasyon eğitimi düzenlendi.

Birlik Başkanı Ali Özgöçmen yaptığı açıklamada, verimli ve istekli geçen eğitime katkı koyan hocalar, Paramedik Kadir Çekiç, birliğin eğitim birimi sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Mine Bahçeci ve Uzman Hemşire Demet Erol'a ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Gelişimin halk sağlığı açısından önemli bir yere sahip olduğunu kaydeden Özgöçmen, ilerleyen süreçte eğitimlerin devam edeceğini bildirdi.

11/01/2024 11:33
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Mağusa Devlet Hastanes, Temel, Yaşam, Desteği
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.