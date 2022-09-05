Mağusa Gençlik Birliği Derneği Başkanı Ali Furkan Çetiner oldu.

Dernekten verilen bilgiye göre, Mağusa Gençlik Birliği Derneği 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Eylül 2022 – Ağustos 2023 dönemi için dernek kurullarında görev dağılımı şöyle oldu:

“Yönetim Kurulu: Başkan - Ali Furkan Çetiner, Başkan Yardımcısı - Buse Özkan, Genel Sekreter – Oğuz Ufuk Haksever, Sayman –Görkem Akilhoca, Etkinlik Sekreteri - Nesrin Yüceulaş, Dış İlişkiler Sekreteri –İzel Üngör, Eğitim Sekreteri - Halilcan Okutan, Sosyal Medya Sekreteri –Gülten İnan, Üyelikler Sekreteri –Burak Karip, Spor Sekreteri – Kamuran Konuker, Çevre Sekreteri –Hasan Debeş, Kültür ve Sanat Sekreteri –Damla Lama, Yedek Üye - Merve Önkaya, Yedek Üye - Fatma Dalokay.

Disiplin Kurulu: Başkan - Uygar Küçüksu, Üye - Beyza Bilgen, Üye –Yaren Müezzin, Yedek Üye - Sedat İzcan, Yedek Üye - Berkan Umut Dağlı.

Denetleme Kurulu: Başkan - Eren Aktaş, Üye - Ardıç Taşcıoğlu, Üye - Beste Cansever, Yedek Üye – Salih Toksöz, Yedek Üye - Faruk Sertbay.”

Açıklamada, yeni dönemde göreve getirilen kurulların, Mağusa gençliğinin örgütlenmesinde ve sosyalleşmesinde rol oynayacak faaliyetlerde bulunucağı ve bu yönde aktiviteler organize edeceği belirtildi.

Bu habere tepkiniz:



05/09/2022 10:08