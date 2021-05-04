Mağusa Gençlik Birliği, öğrencilere ödenmeyen bursların ödenmesi için hükümete çağrıda bulundu

Mağusa Gençlik Birliği (MGB), öğrenci burslarının son 4 aydır ödenmediği gerekçesiyle, ödenmemiş bursların ödenmesi ve Burs Tüzüğü uyarınca tüm bursların her ay belirtilen aralıklarda düzenli şekilde öğrencilere aktarılması konusunda hükümete çağrıda bulundu.

Birlikten yapılan açıklamada, burs sisteminin sorunlu olduğu, ülke gençlerinin ve ailelerinin mağdur bırakıldığı ve aksaklıklara devletin bir çare üretmediği savunuldu.

Açıklamada, gençlerin farklı platformlarda bursların son 4 aydır ödenmediği konusunda seslerini duyurmaya çalıştıkları belirtilerek, yetkililerden söz konusu aksaklıkların giderilmesi talep edildi.

Birlik olarak sürecin takipçisi olacakları vurgulanan açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

“MGB olarak talebimiz gerek Milli Eğitim, gerekse Maliye Bakanlığı yetkilerinin görevlerini en hızlı şekilde yerine getirmeleri ve olabilecek en kısa zamanda öğrencilerin geriye dönük eksik kalan tüm burslarını yatırarak bu mağduriyete bir son vermeleridir. Ayrıca bir diğer çağrımız ise bundan sonraki eğitim dönemlerinde de sistemli bir ödeme düzenine geçilmesi ve Burs Tüzüğü uyarınca tüm bursların her ay belirtilen aralıklarda düzenli şekilde öğrencilere ödenerek daha fazla mağduriyete sebep olunmamasıdır. “

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04/05/2021 14:34