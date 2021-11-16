Mağusa Gençlik Birliği Şömineli Ev İçin Eylem Yapacak

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16/11/2021

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Mağusa Gençlik Birliği Şömineli Ev İçin Eylem Yapacak

Mağusa Gençlik Birliği (MGB), Mağusa’nın kültürel miraslarından Şömineli Ev’in ticari kullanım amacıyla özel bir kişiye verildiği gerekçesiyle 18 Kasım Perşembe günü eylem yapacak.

Dernek’ten yapılan yazılı açıklamada, “Müze yapılması, kentin kültürel kimliğini yansıtması ve kamusal amaca hizmet etmesi ile geçtiğimiz dönemlerde restore edilen bu güzide tarihi eserin amacı dışında kullanıma açılması kararı oldukça üzüntü vericidir” denildi.

Şömineli Ev’in müze olarak kullanılması gerektiği ifade edilen açıklamada, Şömineli evdeki eylemin 18 Kasım Perşembe 13.30’da başlayacağı belirtildi.

16/11/2021 10:00
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TAGS: Mağusa Gençlik Birliği, Şömineli Ev
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